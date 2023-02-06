Екатеринбуржцы на Кубке России завоевали золото, серебро и бронзу

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Воспитанники екатеринбургской школы «Юность» на Кубке России принесли золото, серебро и бронзу в копилку сборной Свердловской области.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что на всероссийских соревнованиях на призы имени Сергея Кирова – IV этап Кубка России, Екатерина Кошелева завоевала три золотые медали на дистанциях, протяженностью 1, 1,5 и 3 километра.Екатеринбургские спортсмены принесли еще четыре награды. Герман Грачев завоевал бронзу на дистанции 1,5 километра и серебро – на дистанции 5 километров. По итогам многоборья он занял второе место. Конькобежка Яна Бояркина завоевала серебро по сумме многоборья.Всероссийские соревнования на призы имени Сергея Кирова – IV этап Кубка России по конькобежному спорту проводились в 85-й раз. В соревнованиях участвовали спортсмены из более 20 регионов России.