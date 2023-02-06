За выходные в Екатеринбурге задержали 14 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 10 по 12 февраля проводили массовые проверки водителей. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что подведены итоги рейдов.За три дня к административной ответственности за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечено 10 водителей, в состоянии наркотического опьянения – четыре водителя. Еще девять автомобилистов привлечены за отказ от прохождения медосвидетельствования.Кроме того, задержаны девять автолюбителей, не имеющих водительских прав, и три водителя, лишенных права управления ТС.