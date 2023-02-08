«Аэрофлот» увеличит количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Сочи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 марта увеличит количество прямых рейсов в Сочи из Екатеринбурга и еще 10 городов России.Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», полеты на черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска.Из Екатеринбурга в Сочи прямые рейсы назначены на каждый день, вылет в 09.00, прибытие – в 11.00. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320.