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«Аэрофлот» увеличит количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Сочи
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 марта увеличит количество прямых рейсов в Сочи из Екатеринбурга и еще 10 городов России.
Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», полеты на черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска.
Из Екатеринбурга в Сочи прямые рейсы назначены на каждый день, вылет в 09.00, прибытие – в 11.00. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320.
Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», полеты на черноморский курорт будут выполняться из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска.
Из Екатеринбурга в Сочи прямые рейсы назначены на каждый день, вылет в 09.00, прибытие – в 11.00. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320.
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