Самый большой в Екатеринбурге выставочный зал откроется в марте

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В марте 2023 года Екатеринбургский музей изобразительных искусств откроет обновленный Большой выставочный зал в здании Делового центра «Малышева, 36».Как рассказали в пресс-службе мэрии, выставочный зал станет самым масштабным в Екатеринбурге музейным пространством, соответствующим современным экспозиционным требованиям.Зал сообщается с историческим зданием Свердловской картинной галереи на улице Вайнера, 11. Попасть в него посетители смогут через «Эрмитаж-Урал» по единому входному билету.Выставочный зал закрыли 1 ноября 2015 года из-за подготовки к реконструкции здания музея на улице Вайнера, 11 и строительства центра «Эрмитаж-Урал». Временно зал выполнял функцию музейного фондохранилища – до открытия в 2021 году Реставрационно-хранительского корпуса.