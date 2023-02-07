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Самый большой в Екатеринбурге выставочный зал откроется в марте
Общество
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ
В марте 2023 года Екатеринбургский музей изобразительных искусств откроет обновленный Большой выставочный зал в здании Делового центра «Малышева, 36».
Как рассказали в пресс-службе мэрии, выставочный зал станет самым масштабным в Екатеринбурге музейным пространством, соответствующим современным экспозиционным требованиям.
Зал сообщается с историческим зданием Свердловской картинной галереи на улице Вайнера, 11. Попасть в него посетители смогут через «Эрмитаж-Урал» по единому входному билету.
Выставочный зал закрыли 1 ноября 2015 года из-за подготовки к реконструкции здания музея на улице Вайнера, 11 и строительства центра «Эрмитаж-Урал». Временно зал выполнял функцию музейного фондохранилища – до открытия в 2021 году Реставрационно-хранительского корпуса.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, выставочный зал станет самым масштабным в Екатеринбурге музейным пространством, соответствующим современным экспозиционным требованиям.
Зал сообщается с историческим зданием Свердловской картинной галереи на улице Вайнера, 11. Попасть в него посетители смогут через «Эрмитаж-Урал» по единому входному билету.
Выставочный зал закрыли 1 ноября 2015 года из-за подготовки к реконструкции здания музея на улице Вайнера, 11 и строительства центра «Эрмитаж-Урал». Временно зал выполнял функцию музейного фондохранилища – до открытия в 2021 году Реставрационно-хранительского корпуса.
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