Металлурги помогли отремонтировать храм в Красноуральске



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

При поддержке «Святогора» преобразилось внутреннее убранство храма во имя Святого Иоанна Кронштадтского и Преподобного Сергия Радонежского в Красноуральске.Ремонт проводился одновременно в двух направлениях. На крыльце необходимо было восстановить местами утраченную керамогранитную плитку, в притворе и средней части храма – очистить поверхности стен от свечного нагара. При этом строители работали на высоте до 20 метров. После очистки поверхности были загрунтованы, выровнены и покрашены. Однако ремонтные работы этим не ограничились.Для расширения внутреннего пространства для прихожан и более комфортного их расположения во время служб был сооружен балкон, где будет размещаться хор. «Святогор» оказал помощь на всех этапах этой работы – от проекта до его реализации.Балкон, возведенный над входом в основной зал храма, представляет собой прочную металлическую конструкцию, на которую ведет лестница. Одновременно здесь могут находиться до 10 человек. Отдельные элементы конструкции выполнены из дерева, украшены коваными изделиями. Они органично вписались в архитектуру внутреннего убранства церкви.