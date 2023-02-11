Зимний марафон имени Виктора Дутова пройдет в Екатеринбурге

«Традиционный марафон посвящен памяти о Виктора Дутова и приурочен к дню его рождения – 14 февраля. Самый первый забег в Екатеринбурге прошел в 1998 году. Тогда Виктор Дутов отметил свой 80-летний юбилей участием в соревновании, преодолев дистанцию в 21 километр», – рассказал директор Ассоциации бега Урала и главный судья соревнований Эрик Хасанов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В парке Лесоводов России в Екатеринбурге 18 февраля состоится традиционный легкоатлетический зимний марафон имени Виктора Дутова.Для участников 26-го марафона на выбор подготовили дисциплины протяженностью пять километров и 42 километра. Также предусмотрена новая дисциплина – северная (скандинавская) ходьба. Требование к легкоатлетам – обязательная медицинская справка о здоровье.Сбор участников состязаний будет проходить возле нового корпуса Лесотехнического университета. Для спортсменов подготовят зоны обогрева, раздевалки, чай и воду.Ежегодно в марафоне участвуют более 600 любителей и профессиональных спортсменов. В этом году на дистанцию выйдут известные уральские бегуны Анна Харитонова и Валерий Хрущев.