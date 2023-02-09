Почти 400 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 399 человек. Всего в регионе зарегистрировано 573 477 случаев COVID-19.Госпитализировано пять пациентов. В связи с выздоровлением выписали 148 свердловчан. Общее число вылечившихся – 557 799.От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 928 летальных исходов.