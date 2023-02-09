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Почти 400 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 399 человек. Всего в регионе зарегистрировано 573 477 случаев COVID-19.
Госпитализировано пять пациентов. В связи с выздоровлением выписали 148 свердловчан. Общее число вылечившихся – 557 799.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 928 летальных исходов.
Госпитализировано пять пациентов. В связи с выздоровлением выписали 148 свердловчан. Общее число вылечившихся – 557 799.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 928 летальных исходов.
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