Ученики Инженерной школы УГМК побывали в гостях у студентов Технического университета



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Около двухсот школьников, обучающихся в Инженерной школе УГМК, ознакомились с Техническим университетом УГМК. Это учащиеся 10-11 классов, которые уже совсем скоро закончат школу и рассчитывают пополнить ряды студентов.Специально для них в Техническом университете УГМК организовали своеобразный День открытых дверей. В приветственном слове директор вуза Вячеслав Лапин отметил, что немногие представляют, какая насыщенная жизнь у студентов Техуниверситета: «Здесь обучаются ребята, которые хотят не просто получить знания, а желают научиться применять их в жизни, стать специалистами, сделать карьеру. Будущий инженер – это не только человек, знающий свою профессию, но и лидер, умеющий руководить людьми, всесторонне развитая личность. Поэтому жизнь студента Технического университета наполнена не только учебными занятиями, но и множеством активностей – спорт, участие в научные проектах, волонтерство, театр, творческие конкурсы и многое другое».Преподаватели и студенты ознакомили школьников с особенностями поступления, направлениями подготовки, рассказали о целевом обучении и дальнейшем трудоустройстве. Ребята посетили 20 мастер-классов и практикумов в лабораториях горного дела, металлургии, энергетики, механики, автоматизации, экологии, экономики, 3Д-проектирования. С помощью сотрудников и студентов Техуниверситета они провели эксперименты по обогащению руды, попробовали себя в роли ИТ-инженера, «управляли» моделями производств и даже погрузились в шахту в виртуальной реальности.По окончании насыщенного «учебного» дня действующие студенты провели пресс-конференцию, на которой ответили на множество вопросов школьников.Всего в рамках проекта «Инженерная школа УГМК» бесплатно повышают уровень своих знаний и готовятся к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии и русскому языку более 2100 школьников 7-11 классов. Они знакомятся с промышленными предприятиями и востребованными профессиями, участвуют в летних проектных сменах, соревнуются в решении инженерных задач.8 февраля 2023 года стартовали новые курсы «Инженерной школы УГМК» по подготовке к ОГЭ для 9-классников, доступ к которым получили около 1300 школьников.