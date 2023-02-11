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Свердловская область опустилась в рейтинге регионов России по качеству жизни
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область опустилась на одну строчку в рейтинге регионов-лидеров по качеству жизни по итогам 2022 года. В 2021 году область занимала 13 место, а теперь – 14 место. Об этом свидетельствуют данные «РИА Рейтинг».
При этом качество жизни в Свердловской области выросло. Рейтинговый балл по качеству жизни в регионе в 2022 году – 61, а годом ранее – 59.
На первых строчках в списке, как и годом ранее, расположились Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В конце рейтинга оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.
При расчете рейтинга специалисты анализировали 67 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
При этом качество жизни в Свердловской области выросло. Рейтинговый балл по качеству жизни в регионе в 2022 году – 61, а годом ранее – 59.
На первых строчках в списке, как и годом ранее, расположились Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В конце рейтинга оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.
При расчете рейтинга специалисты анализировали 67 показателей, объединенных в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
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