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Полиция устроила рейд по барам Екатеринбурга в поисках подростков
Общество
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок»
Сотрудники полиции в ночь на 12 февраля провели рейд по барам в Екатеринбурге в поисках подростков. В отдел доставили шесть несовершеннолетних, один из которых был сильно пьян.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что всего было проверено около 10 баров. В отдел полиции доставили шесть подростков. С ними провели профилактические беседы, а на их родителей составили административные протоколы.
Один из подростков находился в сильном алкогольном опьянении, бригада скорой помощи доставила его в больницу.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что всего было проверено около 10 баров. В отдел полиции доставили шесть подростков. С ними провели профилактические беседы, а на их родителей составили административные протоколы.
Один из подростков находился в сильном алкогольном опьянении, бригада скорой помощи доставила его в больницу.
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