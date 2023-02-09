Полиция устроила рейд по барам Екатеринбурга в поисках подростков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции в ночь на 12 февраля провели рейд по барам в Екатеринбурге в поисках подростков. В отдел доставили шесть несовершеннолетних, один из которых был сильно пьян.В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что всего было проверено около 10 баров. В отдел полиции доставили шесть подростков. С ними провели профилактические беседы, а на их родителей составили административные протоколы.Один из подростков находился в сильном алкогольном опьянении, бригада скорой помощи доставила его в больницу.