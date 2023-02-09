Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries в Екатеринбурге с понедельника, 13 февраля, станут платными. Об этом компания предупредила местных жителей через приложение интернет-магазина.
Причиной платных пакетов стало сокращение использования пластика.
Известно, что стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей. Их будут автоматически списывать с карты, если покупатель возьмёт пакет.
Причиной платных пакетов стало сокращение использования пластика.
«Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому вы можете использовать их многократно. Так мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природа»,
– говорится в уведомлении, которое получили екатеринбуржцы.
– говорится в уведомлении, которое получили екатеринбуржцы.
Известно, что стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей. Их будут автоматически списывать с карты, если покупатель возьмёт пакет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Краснотурьинске подростки жгли пакеты на Вечном огне
09 февраля 2023
09 февраля 2023
В ТК «Современник» в Екатеринбурге произошел пожар
08 февраля 2023
08 февраля 2023