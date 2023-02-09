В Екатеринбурге пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

«Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому вы можете использовать их многократно. Так мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природа»,



– говорится в уведомлении, которое получили екатеринбуржцы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Пакеты в пунктах выдачи Wildberries в Екатеринбурге с понедельника, 13 февраля, станут платными. Об этом компания предупредила местных жителей через приложение интернет-магазина.Причиной платных пакетов стало сокращение использования пластика.Известно, что стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей. Их будут автоматически списывать с карты, если покупатель возьмёт пакет.