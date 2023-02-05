Возрастное ограничение 18+
Ещё 388 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 388 случаев коронавируса. За всё время COVID-19 подтвердился у 573 078 человек.
Выписано по выздоровлению за последний день 313 человек. Всего вылечилось 557 651 житель региона.
Смертей среди больных COVID-19 на 12 февраля зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области зарегистрировано 10 927 летальных исходов.
Выписано по выздоровлению за последний день 313 человек. Всего вылечилось 557 651 житель региона.
Смертей среди больных COVID-19 на 12 февраля зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области зарегистрировано 10 927 летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области зарегистрировали 361 случай COVID-19
05 февраля 2023
05 февраля 2023
В Свердловской области выявили 377 случаев коронавируса
11 февраля 2023
11 февраля 2023
В Свердловской области выявили 356 случаев коронавируса
04 февраля 2023
04 февраля 2023
За сутки в Свердловской области подтвердили 385 случаев COVID-19
10 февраля 2023
10 февраля 2023