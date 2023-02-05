Ещё 388 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили ещё 388 случаев коронавируса. За всё время COVID-19 подтвердился у 573 078 человек.Выписано по выздоровлению за последний день 313 человек. Всего вылечилось 557 651 житель региона.Смертей среди больных COVID-19 на 12 февраля зафиксировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области зарегистрировано 10 927 летальных исходов.