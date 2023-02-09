ХК «Автомобилист» в драматичном матче вырвал победу и вышел в плей-офф КХЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

11 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал минское «Динамо». Игра развивалась по драматичному сценарию и закончилась волевой победой «Автомобилиста».Счёт в матче на пятой минуте открыл Брукс Мэйсек – «Автомобилист» в это время играл 5 на 3. Через девять минут уже гости реализовали большинство – Брэндан Козун сравнял счёт. Первый период завершился при счёте 1:1.Второй период остался за минчанами – Райан Спунер и Никита Зоркин сделали счёт 1:3. Обе шайбы были заброшены в равных составах.В третьем периоде «Автомобилист» совершил эффектный «камбэк» – уже через минуту после его начала Брукс Мэйсек с передачи Олега Ли сократил разницу в счёте – 2:3. На седьмой минуте в большинстве после передачи Патриса Кормье отличился Григорий Белоусов – 3:3. Ровно в середине третьего периода Стефан Да Коста в ходе атаки, в которой также приняли участие Степан Хрипунов и Никита Гуркин, вывел «Автомобилист» вперёд. А за 16 секунд до конца Григорий Белоусов отправил шайбу в пустые ворота динамовцев, оформив тем самым дубль и выход клуба в плей-офф КХЛ 2022/2023. Итоговый счёт матча – 5:3.«Автомобилист» стал третьим клубом в Восточной конференции, гарантировавшим себе место в плей-офф – до этого путёвки в плей-офф оформили казанский «Ак Барс» и новосибирская «Сибирь». «Автомобилист», имея в своём активе 77 очков, идёт на третьем месте в конференции вслед за этими двумя клубами.В регулярном чемпионате «Автомобилисту» осталось провести 7 матчей. В следующей игре в Хабаровске уральцы сыграют с местным «Амуром», этот матч состоится 14 февраля в 14:00 по уральскому времени (19:00 по местному).