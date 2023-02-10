В екатеринбургской ветклинике спасли проглотившую иголку кошку

Фото: ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга





– объяснили в екатеринбургской ветеринарии. «А вся серьезность проглатывания швейной иглы не нуждается в объяснении. Известны случаи, когда игла выходила из желудка в брюшную полость или вообще застревала в черепе животного, повреждая верхнее небо, и даже глаз»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ветеринарной клинике Верх-Исетского района Екатеринбурга спасли кошку, проглотившую иголку с ниткой. Ей проверили экстренную операцию, сообщили в ГБУСО Управление ветеринарии Екатеринбурга.Ветеринары отметили, что даже безобидная нитка является страшным инородным предметом, так как может порезать кишечник и вызвать перитонит. Самостоятельно вытягивать из питомца торчащий кончик нитки врачи также не советуют, объясняя это тем, что это может повреждение стенки желудочно-кишечного тракта.В случае, если питомец что-то съел, или создается ощущение, что он мог что-то съесть, необходимо незамедлительно обращаться к ветеринарному врачу.