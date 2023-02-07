Работники нижнетагильского «Уралвагонзавода» пожаловались на давку в трамваях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на давку в трамваях пожаловались сотрудники «Уралвагонзавода». По словам работников, некоторым приходится дожидаться следующего трамвая, так как мест на всех не хватает.Как сообщает TagilCity.ru, проблема возникает утром, когда рабочие добираются до завода на дневную смену. Отмечается, что трамваи, которые курсируют по маршрутам №8 и №17, всегда одновагонные. В связи с этим общественник Александр Иванов обратился к директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову с просьбой выводить в утреннее время на эти маршруты двухвагонные трамваи.В «Тагильском трамвае» сообщили, что знают об этой ситуации, и понимают, что особенно остро проблема стоит на маршруте №17, где максимально ходят шесть одновагонных трамваев. Утверждается, что для того, чтобы перевести их на двухвагонные, нужно закупить минимум 12 новых вагонов.