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В столице Урала состоялась массовая гонка «Лыжни России»
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Сегодня, 11 февраля, в Екатеринбурге в 41-й раз состоялась всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2023». Забег прошёл на девяти площадках, в каждом районе уральской столицы, сообщили в городской администрации.
В гонке принимали участие, как команды общеобразовательных и спортивных школ, так и учреждений здравоохранения, управляющих компаний, научных институтов, а также жители районов – это порядка полутора тысяч человек.
Для профессионалов и любителей была организована трасса в символические 1923 метра, обозначающие год открытия государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Для маленьких лыжников был организован забег в 300 метров.
Всероссийская гонка «Лыжня России» ежегодно проводится в феврале с 1982 года.
В гонке принимали участие, как команды общеобразовательных и спортивных школ, так и учреждений здравоохранения, управляющих компаний, научных институтов, а также жители районов – это порядка полутора тысяч человек.
Для профессионалов и любителей была организована трасса в символические 1923 метра, обозначающие год открытия государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Для маленьких лыжников был организован забег в 300 метров.
Всероссийская гонка «Лыжня России» ежегодно проводится в феврале с 1982 года.
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