В столице Урала состоялась массовая гонка «Лыжни России»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 февраля, в Екатеринбурге в 41-й раз состоялась всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2023». Забег прошёл на девяти площадках, в каждом районе уральской столицы, сообщили в городской администрации.В гонке принимали участие, как команды общеобразовательных и спортивных школ, так и учреждений здравоохранения, управляющих компаний, научных институтов, а также жители районов – это порядка полутора тысяч человек.Для профессионалов и любителей была организована трасса в символические 1923 метра, обозначающие год открытия государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Для маленьких лыжников был организован забег в 300 метров.Всероссийская гонка «Лыжня России» ежегодно проводится в феврале с 1982 года.