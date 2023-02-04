Возрастное ограничение 18+
Бывший осуждённый попытался доставить в камышловскую колонию семь телефонов
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера, 10 февраля, в Свердловской области в посёлке Восточный Камышловского района бывший осуждённый попытался доставить в колонию поселение №45, из которой освободился, семь телефонов. Его задержали сотрудники учреждения.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, мужчина попытался доставить запрещенные к передаче в колонию предметы в день своего освобождения. На задержанного составили протокол по статье 19.12 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 5 тысяч рублей.
За 2022 год сотрудники учреждений Свердловского ГУФСИН изъяли около 700 телефонов.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, мужчина попытался доставить запрещенные к передаче в колонию предметы в день своего освобождения. На задержанного составили протокол по статье 19.12 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 5 тысяч рублей.
За 2022 год сотрудники учреждений Свердловского ГУФСИН изъяли около 700 телефонов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге сотрудники ИК-10 задержали молодого человека при попытке перебросить телефоны
04 февраля 2023
04 февраля 2023
«Краба» отправили в колонию за убийство в посёлке Арти
06 февраля 2023
06 февраля 2023