Бывший осуждённый попытался доставить в камышловскую колонию семь телефонов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 10 февраля, в Свердловской области в посёлке Восточный Камышловского района бывший осуждённый попытался доставить в колонию поселение №45, из которой освободился, семь телефонов. Его задержали сотрудники учреждения.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, мужчина попытался доставить запрещенные к передаче в колонию предметы в день своего освобождения. На задержанного составили протокол по статье 19.12 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 5 тысяч рублей.За 2022 год сотрудники учреждений Свердловского ГУФСИН изъяли около 700 телефонов.