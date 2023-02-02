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В Нижнем Тагиле проводят проверку после смерти бездомного в заброшенной воинской части
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле проводят доследственную проверку по факту смерти 37-летнего бездомного на территории заброшенной воинской части на улице Фрунзе. Его тело нашли в минувший понедельник, 6 февраля.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валериях Горелых, предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер. В СУ СКР по Свердловской области также сообщили, что телесных повреждений обнаружено не было. Утверждается, что мужчина мог просто замерзнуть, в результате чего наступила смерть от переохлаждения.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на пресс-секретаря свердловского ГУ МВД Валериях Горелых, предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер. В СУ СКР по Свердловской области также сообщили, что телесных повреждений обнаружено не было. Утверждается, что мужчина мог просто замерзнуть, в результате чего наступила смерть от переохлаждения.
«Тело с места происшествия было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются в рамках проверочных мероприятий»,
– ответил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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