Детству 90-х годов будет посвящена выставка в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сборная выставка, составленная из работ более десяти уральских художников, откроется через неделю в Ельцин Центре. Она называется «Девяностые детей» и передаёт детские воспоминания авторов об одном из самых непростых периодов в истории страны.Художники, чьи работы войдут в экспозицию «Девяностые детей» родились в 80-ые и 90-ые годы прошлого века. То есть, их знакомство с окружающим миром, их первые шаги и первые влюблённости проходили на фоне слома политического строя и революционных социальных изменений. Резкое обнищание населения, импортные Барби по соседству с советскими куклами, обилие диковинных сладостей в магазинах и рост беспризорности — всё это и многое другое отражено в экспонатах выставки.На выставке «Девяностые детей» можно будет увидеть произведения Марии Александровой, Татьяны Ахметгалиевой, Анастасии Богомоловой, Евгения Гранильщикова, Владимира Марина, Маши Плаксиной, Славы Ptrk и других. Одними из самых необычных экспонатов станут графические постановки Виктора Корьякина и Степана Пантелеева, созданные по пьесам Светланы Баженовой и Дамира Ханифуллина, которые тоже посвящены 90-м годам.Выставка в Ельцин Центре откроется ровно через неделю, в следующую пятницу, 17-го февраля. Планируется, что проработает она до 16-го апреля.