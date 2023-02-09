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Защитники Калиновского лесопарка примут участие в «Лыжне России»
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Ближайшие выходные многие из тех, кто требовал перенести запланированную автотрассу из Калиновского лесопарка в другое место, тоже проведут в любимом уголке уральской природы. Там очень кстати проходит «Лыжня России».
Калиновский лесопарк стал в Екатеринбурге одним из мест проведения спортивно-физкультурного мероприятия. Впрочем, как и в прошлые годы. В субботу, 11-го февраля сотни лыжников стартуют от лыжной базы стадиона «Калининец» и разъедутся по разным лыжням, коих в лесопарке несчитанное множество. Кто-то выберет маршрут покороче, а кто-то обойдёт по лыжне весь лесопарк, один из крупнейших в уральской столице.
В телеграм-чате защитников Калиновского размещены предложения тоже поучаствовать в «Лыжне России». Некоторые планировали сделать это и так, но теперь появился новый повод — отметить заездом победу. Сегодня стало известно, что Администрация Екатеринбурга исключила из Генплана автодорогу через Калиновский лесопарк, как накануне и обещал мэр города. Об этом указывает протокол о подведении итогов общественных обсуждений Генплана развития Екатеринбурга до 2045-го года. В документе сказано, что делается это с учётом предложений, поступивших в рамках обсуждения Генплана.
Несмотря на то, что от автодороги лесопарк удалось отпить, его защитники договорились чат не закрывать и не расслабляться. Решено внимательно следить за тем, чтобы в Калиновском не началась внезапно вырубка, а с наступлением тепла совместными усилиями провести там череду субботников.
Калиновский лесопарк стал в Екатеринбурге одним из мест проведения спортивно-физкультурного мероприятия. Впрочем, как и в прошлые годы. В субботу, 11-го февраля сотни лыжников стартуют от лыжной базы стадиона «Калининец» и разъедутся по разным лыжням, коих в лесопарке несчитанное множество. Кто-то выберет маршрут покороче, а кто-то обойдёт по лыжне весь лесопарк, один из крупнейших в уральской столице.
В телеграм-чате защитников Калиновского размещены предложения тоже поучаствовать в «Лыжне России». Некоторые планировали сделать это и так, но теперь появился новый повод — отметить заездом победу. Сегодня стало известно, что Администрация Екатеринбурга исключила из Генплана автодорогу через Калиновский лесопарк, как накануне и обещал мэр города. Об этом указывает протокол о подведении итогов общественных обсуждений Генплана развития Екатеринбурга до 2045-го года. В документе сказано, что делается это с учётом предложений, поступивших в рамках обсуждения Генплана.
Несмотря на то, что от автодороги лесопарк удалось отпить, его защитники договорились чат не закрывать и не расслабляться. Решено внимательно следить за тем, чтобы в Калиновском не началась внезапно вырубка, а с наступлением тепла совместными усилиями провести там череду субботников.
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