В екатеринбургском «Салюте» настаёт «Сезон» Великобритании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В здании бывшего кинотеатра «Салют» на следующей неделе пройдёт фестиваль иностранной культуры «Сезон». В этом году он будет посвящён Великобритании.В следующую субботу, 18-го февраля два этажа экс-кинотеатра наполнится звуками современной британской музыки и красками английской моды. В программе однодневного фестиваля — рок-концерт, показы дизайнерской одежды, выставка-продажа картин и книг, связанных с «Туманным Альбионом». Запланирован и показ фильмов английских кинематографистов (так что, «Салют» вновь временно побудет кинотеатром). Один из обещанных организаторами фильмов — популярнейший в своё время «Трэйнспоттинг» (или «На игле») Дэнни Бойла. Это экранизация книги Ирвина Уэлша о компании молодых наркоманов, которые меняют карьеру, здоровье и дружбу на новую дозу. Второй из фильмов фестиваля — культовая сатирическая фантастика «Бразилия». В ней один из членов легендарной комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам показывает неуютный мир будущего… в котором очень уж явно проглядывают реалии настоящего.Начнётся фестиваль «Сезон» в 14:00 и продлится до позднего вечера.