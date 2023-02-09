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На выходных в Свердловскую область придет похолодание
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается похолодание. В некоторых районах температура воздуха ночью опустится до -19°С. Местами возможен небольшой снег.
В субботу, 11 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -6…-11°С, днем -2…-7°С. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/сек, местами в горах порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -6…-8°С, днем -2…-4°С. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/сек.
В воскресенье, 12 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, в горах и низинах до -19°С. Днем -3…-8°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -9…-11°С, днем -5…-7°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 11 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -6…-11°С, днем -2…-7°С. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/сек, местами в горах порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -6…-8°С, днем -2…-4°С. Ветер юго-западный со скоростью 6-11 м/сек.
В воскресенье, 12 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, в горах и низинах до -19°С. Днем -3…-8°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -9…-11°С, днем -5…-7°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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