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Свердловская область вышла в лидеры по развитию сети экопунктов в России
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область стала одним из лидеров по созданию экопунктов в российских городах. В прошлом году 20 экопунктов области приняли 400 тонн вторичного сырья от свердловчан. Такие данный привел Российский экологический оператор.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов рассказал, что экопункты за 2022 год посетили более 12,5 тысячи человек. Они сдали около 400 тонн бумаги, пленки и пластика.
В департаменте информполитики области напомнили, что в экопункты можно сдать пластик, бумагу, металл или стекло и другие бытовые предметы. Эти отходы направляются на переработку.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов рассказал, что экопункты за 2022 год посетили более 12,5 тысячи человек. Они сдали около 400 тонн бумаги, пленки и пластика.
«При сдаче различных фракций вторичных материальных ресурсов население получает вознаграждение за сданные отходы. Ежедневно сырье из пунктов свозится на производственную базу и проходит весь технологический цикл обращения с отходами – от взвешивания и до формирования кипы для изготовления новой продукции», – отметил Карелов.
В департаменте информполитики области напомнили, что в экопункты можно сдать пластик, бумагу, металл или стекло и другие бытовые предметы. Эти отходы направляются на переработку.
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