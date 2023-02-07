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В Екатеринбурге перекроют улицу Кишинёвскую
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Кишинёвской. Речь идёт об участке от Технической до Билимбаевской.
Перекрытие связано с проведением капитального ремонта улицы Кишинёвской. Ограничения будут действовать с 22 февраля до 30 ноября.
Кроме того, продлевются сроки перекрытия проезда на участке от Куйбышева до Сибирского тракта до 31 декабря. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по Базовому переулку с улицей Комсомольской и Сибирским трактом (развязка на «Калине»).
Перекрытие связано с проведением капитального ремонта улицы Кишинёвской. Ограничения будут действовать с 22 февраля до 30 ноября.
Кроме того, продлевются сроки перекрытия проезда на участке от Куйбышева до Сибирского тракта до 31 декабря. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по Базовому переулку с улицей Комсомольской и Сибирским трактом (развязка на «Калине»).
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