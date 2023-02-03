Дегтярску и Заречному направили из областного бюджета 313 млн рублей на строительство дорог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области направило Дегтярску и Заречном 313 миллионов рублей на строительство дорог. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального кабинета министров.Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что Дегтярск получит из областного бюджета 182,5 миллиона рублей, а Заречный – 130,3 миллиона рублей.В Дегтярске на средства субсидии продолжится реконструкция улицы Калинина – центральной улицы города. В 2023 году планируется завершить работы по устройству проезжей части и тротуаров, а в 2024 году – провести благоустройство участка.В Заречном деньги направят на строительство участков улиц от перекрестка Курчатова – Ленинградской до Энергетиков и по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной.