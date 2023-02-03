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Дегтярску и Заречному направили из областного бюджета 313 млн рублей на строительство дорог
Общество
Город Заречный. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области направило Дегтярску и Заречном 313 миллионов рублей на строительство дорог. Соответствующее постановление приняли на заседании регионального кабинета министров.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что Дегтярск получит из областного бюджета 182,5 миллиона рублей, а Заречный – 130,3 миллиона рублей.
В Дегтярске на средства субсидии продолжится реконструкция улицы Калинина – центральной улицы города. В 2023 году планируется завершить работы по устройству проезжей части и тротуаров, а в 2024 году – провести благоустройство участка.
В Заречном деньги направят на строительство участков улиц от перекрестка Курчатова – Ленинградской до Энергетиков и по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что Дегтярск получит из областного бюджета 182,5 миллиона рублей, а Заречный – 130,3 миллиона рублей.
В Дегтярске на средства субсидии продолжится реконструкция улицы Калинина – центральной улицы города. В 2023 году планируется завершить работы по устройству проезжей части и тротуаров, а в 2024 году – провести благоустройство участка.
В Заречном деньги направят на строительство участков улиц от перекрестка Курчатова – Ленинградской до Энергетиков и по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной.
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