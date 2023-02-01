Свердловские власти анонсировали индексацию зарплат бюджетников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области поручил с 1 октября 2023 года проиндексировать зарплату сотрудников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений.В департаменте информполитики региона рассказали, что доходы должны повыситься у работников сфер здравоохранения, образования, культуры и социальных работников, чья зарплата финансируется из областного бюджета.Индексация зарплат в области проходит согласно установке президента РФ. Зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а врачи и научные сотрудники должны получать до 200% этого показателя.Зарплата работников, которые обеспечивают деятельность бюджетных организаций, индексируется по другой схеме. На 5,5% должны увеличить минимальные ставки и оклады бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей, машинистов, подсобных рабочих и других работников.