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Жители Свердловской области стали чаще искать работу

11.55 Пятница, 10 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловчане стали искать работу на 9% чаще, чем в прошлом году. К таким выводам пришла служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru после анализа резюме жителей области.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе hh.ru, всего в январе 2023 года свердловчане открыли или обновили более 105 тысяч резюме. Наиболее популярные сферы для соискателей: «Продажи» (14,5 тысячи резюме), «Административный персонал» (9,3 тысячи), «Информационные технологии, интернет, телеком» (7 тысяч), «Транспорт, логистика» (5,9 тысячи), «Производство» (5,1 тысячи), «Бухгалтерия, управленческий учет» (4,1 тысячи), «Маркетинг, реклама, PR» (3,9 тысячи), «Строительство, недвижимость» (3,7 тысячи), «Рабочий персонал» (3,7 тысячи) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (2 тысячи).

По сравнению с январем 2022 года интерес местных жителей больше всего вырос к трудоустройству в сферах «Инсталляция и сервис» (+108%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (+48%), «Бухгалтерия, управленческий учет» (+42%), «Закупки» (+33%) и «Продажи» (+28%), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (+27%), «Управление персоналом» (+17%) и «Строительство, недвижимость» (+12%).

Заметно упала заинтересованность соискателей к сферам «Банки, инвестиции, лизинг» (-83%), «Государственная служба, некоммерческие организации» (-82%), «Добыча сырья» (-69%), «Высший менеджмент» (-68%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-58%).

«Сейчас более ценно быть универсальным специалистом с широким набором умений, чем специалистом с узкой экспертизой. Это важно прежде всего в условиях турбулентности и трансформации бизнес-процессов, когда задачи сотрудника могут измениться кардинально в течение короткого времени, а ресурсов на подбор, адаптацию новых сотрудников все меньше. Из этого следует еще один востребованный навык – саморазвитие или склонность к быстрому обучению», – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:22 В Екатеринбурге водитель грузовика сбил подростка и скрылся с места ДТП
21:18 ХК «Автомобилист» уступил на своём льду лидеру чемпионата КХЛ
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19:50 Свердловской киностудии исполнилось 80 лет
19:14 Мэр Екатеринбурга пообещал не перечёркивать Калиновский лесопарк автотрассой
18:42 Потворство вредным привычкам привело к перелому позвоночника у жителя Ревды
17:52 В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева
17:24 Свердловская область на 15% перевыполнила план по вводу жилья в 2022 году
16:50 В Артинском районе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка
16:24 Уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
15:56 Трамвайную ветку в Академический район планируют запустить в ноябре
15:21 В Екатеринбурге меняется схема движения пяти автобусных маршрутов
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