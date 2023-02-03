Автоинспекторы снова проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 10 по 12 февраля.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что автоинспекторы будут задерживать пьяных водителей, а также автолюбителей, которые лишены водительских прав либо никогда их не получали.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.