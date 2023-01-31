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ХК «Автомобилист» уступил на своём льду лидеру чемпионата КХЛ
Общество
Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»
9 февраля в матче регулярного чемпионата екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» принимал на родном льду арены «Уралец» лидера Западной конференции и всей КХЛ – питерский СКА.
«Автомобилист» перед матчем тоже был лидером в своей Восточной конференции – но только по потерянным очкам. По набранным очкам на 4 балла впереди шёл казанский «Ак Барс», имеющий на два сыгранных матча больше.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, запомнившись лишь одним удалением у «Автомобилиста» из-за нарушения численного состава. Екатеринбуржцы эти две минуты в меньшинстве выстояли.
Во втором периоде счёт открыл американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт. Через две минуты екатеринбуржцы вновь остались в меньшинстве, и на этот раз не устояли под натиском атак СКА – счёт сравнял Марат Хайруллин.
За две минуты до конца периода «Автомобилист» снова схлопотал удаление – Кёртис Волк был удалён за удар клюшкой. Однако на этот раз екатеринбуржцы в меньшинстве не только выстояли, но и поразили ворота СКА – шайба в активе Патриса Кормье. Но этот гол стал последним у «Автомобилиста» — дальше шайбы забрасывал только СКА.
Через полминуты в составе екатеринбуржцев снова произошло удаление – и на последней секунде второго периода СКА реализовал это большинство, гол на счету Дмитрия Яшкина.
В третьем периоде СКА во время игры в равных составах забросил три безответные шайбы. Голы на счету Бардакова, Рукавишиникова и Хайруллина, оформившего дубль броском по пустым воротам.
Итог – 2:5 в пользу СКА. Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге послезавтра, 11 февраля, соперником будет минское «Динамо».
«Автомобилист» перед матчем тоже был лидером в своей Восточной конференции – но только по потерянным очкам. По набранным очкам на 4 балла впереди шёл казанский «Ак Барс», имеющий на два сыгранных матча больше.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, запомнившись лишь одним удалением у «Автомобилиста» из-за нарушения численного состава. Екатеринбуржцы эти две минуты в меньшинстве выстояли.
Во втором периоде счёт открыл американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт. Через две минуты екатеринбуржцы вновь остались в меньшинстве, и на этот раз не устояли под натиском атак СКА – счёт сравнял Марат Хайруллин.
За две минуты до конца периода «Автомобилист» снова схлопотал удаление – Кёртис Волк был удалён за удар клюшкой. Однако на этот раз екатеринбуржцы в меньшинстве не только выстояли, но и поразили ворота СКА – шайба в активе Патриса Кормье. Но этот гол стал последним у «Автомобилиста» — дальше шайбы забрасывал только СКА.
Через полминуты в составе екатеринбуржцев снова произошло удаление – и на последней секунде второго периода СКА реализовал это большинство, гол на счету Дмитрия Яшкина.
В третьем периоде СКА во время игры в равных составах забросил три безответные шайбы. Голы на счету Бардакова, Рукавишиникова и Хайруллина, оформившего дубль броском по пустым воротам.
Итог – 2:5 в пользу СКА. Свой следующий матч «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге послезавтра, 11 февраля, соперником будет минское «Динамо».
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Под аккомпанемент Вадима Самойлова ХК «Автомобилист» уступил в Екатеринбурге «Трактору»
03 февраля 2023
03 февраля 2023