Фестиваль исторических настольных игр пройдёт в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Появление компьютеров накрепко привязало детей и взрослых любителей поиграть к мониторам и «мышкам». Прежние развлечение, в том числе — «настолки», начали забываться… однако, никуда не исчезли. Наоборот, отношение к ним стало особым, как к чуть ли элитарному занятию.Такое особое отношение привело к тому, что в Екатеринбурге организуют Фестиваль исторических настольных игр. Он дебютирует уже на следующей неделе, в воскресенье, 19-го февраля. В залах Музея истории Екатеринбурга знатоки «настолок» поиграют в некоторые раритетные игры, а новички смогут узнать правила таких игр и даже научиться настольным играм, за которыми проводили часы досуга дворяне царской России.Обучение русскому лото, игре в солдатиков, советской «настолке» под названием «Альпинисты» пройдёт в формате мастер-классов. Всё воскресное мероприятие обещает быть насыщенным и займёт не менее 4 часов. Попасть на него можно по билету в Музей.