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Свердловской киностудии исполнилось 80 лет
Общество
Фото: официальный сайт Свердловской киностудии / sverdlovskfilmstudio.com
Круглый юбилей сегодня у Свердловской киностудии. Именно 9-го февраля в далёком, военном 1943-м году был опубликован приказ «Об организации в Свердловске киностудии художественных фильмов».
Создание киностудии на Урале было, во многом, мерой вынужденной. Сюда из более неспокойных территорий страны эвакуировали людей творческих профессий, в том числе — кинематографистов. Чтобы обеспечить их работой (а остальных жителей страны — новым отечественным кино), и было решено создать организацию по созданию фильмов в уральском тылу.
Под киностудию выделил здание, в котором прежде располагался Клуб строителей (сейчас там торговый центр). Первым игровым фильмом стала неожиданно музыкальная комедия. Фильм «Сильва» режиссёра Александра Ивановского. Фильм на экраны вышел в 1944-м году и дарил положительные эмоции зрителям, измученным тяготами войны.
В лучшие годы на Свердловской киностудии трудились такие прославленные и талантливые кинематографисты, как Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Алексей Федорченко, аниматоры Сергей Айнутдинов и оскароносец Александр Петров. Мало кто помнит, но любимая многими поколениями телезрителей романтическая комедия «Безымянная звезда» Михаила Козакова с Игорем Косталевским и Анастасией Вертинской в главных ролях тоже снималась на Свердловской киностудии.
После недавней смены руководства Свердловская киностудия снова оживает и радует киноманов сообщениями о запуске в производство новых фильмов (чем с 2023-го года особо похвастаться не могла). По словам нынешнего её гендиректора Виктора Шадрина, в связи с 80-летием киностудии на протяжение всего года будут проходить юбилейные мероприятия, которые пока держатся в секрете.
Создание киностудии на Урале было, во многом, мерой вынужденной. Сюда из более неспокойных территорий страны эвакуировали людей творческих профессий, в том числе — кинематографистов. Чтобы обеспечить их работой (а остальных жителей страны — новым отечественным кино), и было решено создать организацию по созданию фильмов в уральском тылу.
Под киностудию выделил здание, в котором прежде располагался Клуб строителей (сейчас там торговый центр). Первым игровым фильмом стала неожиданно музыкальная комедия. Фильм «Сильва» режиссёра Александра Ивановского. Фильм на экраны вышел в 1944-м году и дарил положительные эмоции зрителям, измученным тяготами войны.
В лучшие годы на Свердловской киностудии трудились такие прославленные и талантливые кинематографисты, как Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Алексей Федорченко, аниматоры Сергей Айнутдинов и оскароносец Александр Петров. Мало кто помнит, но любимая многими поколениями телезрителей романтическая комедия «Безымянная звезда» Михаила Козакова с Игорем Косталевским и Анастасией Вертинской в главных ролях тоже снималась на Свердловской киностудии.
После недавней смены руководства Свердловская киностудия снова оживает и радует киноманов сообщениями о запуске в производство новых фильмов (чем с 2023-го года особо похвастаться не могла). По словам нынешнего её гендиректора Виктора Шадрина, в связи с 80-летием киностудии на протяжение всего года будут проходить юбилейные мероприятия, которые пока держатся в секрете.
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