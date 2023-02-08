Свердловской киностудии исполнилось 80 лет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Круглый юбилей сегодня у Свердловской киностудии. Именно 9-го февраля в далёком, военном 1943-м году был опубликован приказ «Об организации в Свердловске киностудии художественных фильмов».Создание киностудии на Урале было, во многом, мерой вынужденной. Сюда из более неспокойных территорий страны эвакуировали людей творческих профессий, в том числе — кинематографистов. Чтобы обеспечить их работой (а остальных жителей страны — новым отечественным кино), и было решено создать организацию по созданию фильмов в уральском тылу.Под киностудию выделил здание, в котором прежде располагался Клуб строителей (сейчас там торговый центр). Первым игровым фильмом стала неожиданно музыкальная комедия. Фильм «Сильва» режиссёра Александра Ивановского. Фильм на экраны вышел в 1944-м году и дарил положительные эмоции зрителям, измученным тяготами войны.В лучшие годы на Свердловской киностудии трудились такие прославленные и талантливые кинематографисты, как Владимир Хотиненко, Алексей Балабанов, Алексей Федорченко, аниматоры Сергей Айнутдинов и оскароносец Александр Петров. Мало кто помнит, но любимая многими поколениями телезрителей романтическая комедия «Безымянная звезда» Михаила Козакова с Игорем Косталевским и Анастасией Вертинской в главных ролях тоже снималась на Свердловской киностудии.После недавней смены руководства Свердловская киностудия снова оживает и радует киноманов сообщениями о запуске в производство новых фильмов (чем с 2023-го года особо похвастаться не могла). По словам нынешнего её гендиректора Виктора Шадрина, в связи с 80-летием киностудии на протяжение всего года будут проходить юбилейные мероприятия, которые пока держатся в секрете.