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Мэр Екатеринбурга пообещал не перечёркивать Калиновский лесопарк автотрассой
Общество
Фото: телеграм-канал Константина Киселёва / t.me/popunktam
Кажется, разумные возражения екатеринбуржцев о том, что широченной 4-полосной автотрассе не место на особо охраняемой природной территории, были услышаны местным чиновничеством. По крайней мере, сразу несколько высокопоставленных лиц в последние несколько дней заявили, что автодорогу через Калиновский лесопарк прокладывать не будут.
Громче всех это заявление прозвучало сегодня во время прямого эфира городского портала Е1 из уст главы Администрации Екатеринбурга. «В действующей редакции генплана предполагалось строительство дороги. По этой территории получен серьёзный общественный резонанс. Жители хотят, чтобы парк был сохранён. Мы не могли оставить без внимания эти мнения. С экспертами посоветовались, и теперь в проекте генерального плана никакой дороги нет», — сказал екатеринбургский мэр.
То, что стало новостью для большинства, несколько защитников лесопарка узнали накануне. Они в качестве инициативной группы сходили по приглашению из мэрии на приём к вице-мэру по архитектуре Рустаму Галямову. Он не только на словах сообщил о решении убрать из планов дорогу через Калиновский лесопарк, но и показал карту, на которой шокирующая полоса дороги перечёркана шариковой ручкой. Сделано это было в присутствии депутата Константина Киселёва, к которому екатеринбуржцы тоже обращались за помощью в деле спасения лесопарка.
Обрадовала ли эта новость защитников лесопарка? Разумеется, да! Но при этом в их чате почти с 8 сотнями участников преобладает мнение не расслабляться. По крайней мере, пока не появится новый Генплан без «калиновской» дороги и другие документальные подтверждения отмены этого проекта. Иначе никто не гарантирует, что представители мэрии не передумают снова.
Кроме того, в чате обсуждаются другие детали Генплана, которые вызывают настороженность. Например, тот же «дублёр проспекта Космонавтов», частью которого должна была стать трасса в Калиновском лесопарке, согласно карте, пройдёт мимо жилых домов на улице Фрезеровщиков, а их обитателям очень не хотелось бы видеть под своими окнами шумную 4-полосицу.
Громче всех это заявление прозвучало сегодня во время прямого эфира городского портала Е1 из уст главы Администрации Екатеринбурга. «В действующей редакции генплана предполагалось строительство дороги. По этой территории получен серьёзный общественный резонанс. Жители хотят, чтобы парк был сохранён. Мы не могли оставить без внимания эти мнения. С экспертами посоветовались, и теперь в проекте генерального плана никакой дороги нет», — сказал екатеринбургский мэр.
То, что стало новостью для большинства, несколько защитников лесопарка узнали накануне. Они в качестве инициативной группы сходили по приглашению из мэрии на приём к вице-мэру по архитектуре Рустаму Галямову. Он не только на словах сообщил о решении убрать из планов дорогу через Калиновский лесопарк, но и показал карту, на которой шокирующая полоса дороги перечёркана шариковой ручкой. Сделано это было в присутствии депутата Константина Киселёва, к которому екатеринбуржцы тоже обращались за помощью в деле спасения лесопарка.
Обрадовала ли эта новость защитников лесопарка? Разумеется, да! Но при этом в их чате почти с 8 сотнями участников преобладает мнение не расслабляться. По крайней мере, пока не появится новый Генплан без «калиновской» дороги и другие документальные подтверждения отмены этого проекта. Иначе никто не гарантирует, что представители мэрии не передумают снова.
Кроме того, в чате обсуждаются другие детали Генплана, которые вызывают настороженность. Например, тот же «дублёр проспекта Космонавтов», частью которого должна была стать трасса в Калиновском лесопарке, согласно карте, пройдёт мимо жилых домов на улице Фрезеровщиков, а их обитателям очень не хотелось бы видеть под своими окнами шумную 4-полосицу.
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