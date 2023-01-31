Свердловская область на 15% перевыполнила план по вводу жилья в 2022 году

«По объему ввода жилья Свердловская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров. По итогам 2022 года Свердловская область вышла на восьмое место», – отметил Швиндт.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2022 году Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 340 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков рассказал, что в прошлом году регион обновил рекорд и ввел в эксплуатацию 2,94 миллиона квадратных метров жилья. По словам чиновника, область сама обеспечивает себя почти всеми необходимыми строительными материалами.Замгубернатора Сергей Швиндт добавил, что нацпроект «Жилье и городская среда» ставил цель ввести в 2022 году 2,6 миллиона квадратных метров жилья. Однако регион превзошел плановые показатели.Среди муниципалитетов кроме Екатеринбурга наибольший ввод жилья обеспечили Сысерть, Верхняя Пышма, Белоярский городской округ, Березовский и Полевской округ. Суммарно там построено более 630 тысяч квадратных метров жилья.Сейчас в регионе строится около 3,6 миллиона квадратных метров многоквартирных домов. Это на 5% выше уровня прошлого года. Региональный министр строительства Михаил Волков на пресс-конференции заявил, что в 2023 году в области будет введено почти 3 миллиона квадратных метров жилья.