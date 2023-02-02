Уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проезд в общественном транспорте подорожает уже на следующей неделе. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.Так, стоимость проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене повысится на один рубль – до 33 рублей.Как сообщает ЕАН, проезд в наземном общественном транспорте может подорожать уже через семь дней, а в метро – через десять.