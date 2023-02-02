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Уже на следующей неделе подорожает проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проезд в общественном транспорте подорожает уже на следующей неделе. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
Так, стоимость проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене повысится на один рубль – до 33 рублей.
Как сообщает ЕАН, проезд в наземном общественном транспорте может подорожать уже через семь дней, а в метро – через десять.
Так, стоимость проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене повысится на один рубль – до 33 рублей.
Как сообщает ЕАН, проезд в наземном общественном транспорте может подорожать уже через семь дней, а в метро – через десять.
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