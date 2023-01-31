Еще 383 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 383 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 571 928 случаев COVID-19.Госпитализировано 38 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 485 человек. Всего вылечились 556 562 свердловчанина.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 926.