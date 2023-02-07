В Свердловской области осужденный заработал за месяц 240 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Осужденный исправительного центра в Верхней Туре заработал 240 тысяч рублей за месяц. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.На базе Верхнетурьинского машиностроительного завода в начале октября 2022 года был открыт изолированный участок №2, функционирующий как исправительный центр. Прибывшие в исправцентр осужденные проходят обучения и устраиваются на завод.Как отмечают в ГУФСИН, у осужденных хорошие зарплата. Так, рекордную зарплату в декабре прошлого года – 240 тысяч рублей – получил осужденный, работающий сборщиком изделий из древесины.На данный момент в Свердловской области действует четыре участка, функционирующие как исправительные центры. В исправцентрах на учетах состоят около 240 осужденных к принудительным работам. Такой вид наказания не связан с изоляцией от общества, в отличие от лишения свободы.