На двух участках трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На двух участках трассы Екатеринбург – Тюмень из-за установки надземных пешеходных переходов закроют движение транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».14 февраля с 23.00 до 23.40 для установки модульных конструкций движение перекроют на 206-м километре трассы (возле деревни Первунова и села Горбуновское).С 01.00 до 01.40 15 февраля будет закрыто движение на 195-м километре автодороги (возле деревень Бор и Ососкова).