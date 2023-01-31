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На двух участках трассы Екатеринбург – Тюмень перекроют движение
Общество
Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
На двух участках трассы Екатеринбург – Тюмень из-за установки надземных пешеходных переходов закроют движение транспорта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
14 февраля с 23.00 до 23.40 для установки модульных конструкций движение перекроют на 206-м километре трассы (возле деревни Первунова и села Горбуновское).
С 01.00 до 01.40 15 февраля будет закрыто движение на 195-м километре автодороги (возле деревень Бор и Ососкова).
14 февраля с 23.00 до 23.40 для установки модульных конструкций движение перекроют на 206-м километре трассы (возле деревни Первунова и села Горбуновское).
С 01.00 до 01.40 15 февраля будет закрыто движение на 195-м километре автодороги (возле деревень Бор и Ососкова).
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