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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга полиция устроила облаву на мигрантов
Общество
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Сотрудники полиции вечером 8 февраля провели очередной рейд по профилактике миграционных нарушений в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.
Силовики разыскивали нарушителей в торговом центре «Карнавал», общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях района. Во время рейда были проверены 132 иностранца. Из них 14 человек допустили нарушения режима пребывания на территории России.
Помимо этого, полицейские выявили административные нарушения общественного порядка: употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. А сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов по фактам нарушения ПДД, в том числе – правил остановки и нанесения тонировки.
Всего к административной ответственности в результате рейда привлечен 31 иностранный гражданин.
Силовики разыскивали нарушителей в торговом центре «Карнавал», общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях района. Во время рейда были проверены 132 иностранца. Из них 14 человек допустили нарушения режима пребывания на территории России.
Помимо этого, полицейские выявили административные нарушения общественного порядка: употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. А сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов по фактам нарушения ПДД, в том числе – правил остановки и нанесения тонировки.
Всего к административной ответственности в результате рейда привлечен 31 иностранный гражданин.
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