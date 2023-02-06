В Верх-Исетском районе Екатеринбурга полиция устроила облаву на мигрантов



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции вечером 8 февраля провели очередной рейд по профилактике миграционных нарушений в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.Силовики разыскивали нарушителей в торговом центре «Карнавал», общежитиях, хостелах, торговых точках и предприятиях района. Во время рейда были проверены 132 иностранца. Из них 14 человек допустили нарушения режима пребывания на территории России.Помимо этого, полицейские выявили административные нарушения общественного порядка: употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения. А сотрудники ГИБДД составили несколько протоколов по фактам нарушения ПДД, в том числе – правил остановки и нанесения тонировки.Всего к административной ответственности в результате рейда привлечен 31 иностранный гражданин.