«Провинциальные танцы» придут в Музей андеграунда с книгой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг, 9-го февраля в екатеринбургском Музее андеграунда пройдёт творческая встреча руководителей прославленного хореографического коллектива «Провинциальные танцы». Хореограф-постановщик Татьяна Баганова и директор театра «Провинциальные танцы» Ольга Паутова расскажут, как зарождался коллектив и через какие творческие вехи проходил.История «Провинциальных танцев» исчисляется уже более 3 десятками лет. В 90-ые этот коллектив стал одним из первых самостоятельных театров Урала, и один из немногих пережил постсоветские «бури» и новые реалии капиталистической России. Театр сегодня в числе самых знаменитых творческих коллективов Екатеринбурга и Свердловской области. И один из самых осыпанных наградами. В сокровищнице «Провинциальных танцев» в общей сложности 8 «Золотых масок» и около 20 номинаций на эту престижную театральную премию.С собой на встречу с поклонниками современной хореографии Татьяна Баганова захватит книгу, посвящённую созданному ей танцевальному коллективу. Так что, творческий вечер в Музее андеграунда будет ещё и презентацией этого издания.С визита «Провинциальных танцев» в здание музея на улице Добролюбова стартует новый проект — программа «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами». В её рамках планируется привлекать екатеринбургские театры и независимые театральные труппы.