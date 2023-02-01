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«Провинциальные танцы» придут в Музей андеграунда с книгой
Общество
Фото Антона Каптелова
В четверг, 9-го февраля в екатеринбургском Музее андеграунда пройдёт творческая встреча руководителей прославленного хореографического коллектива «Провинциальные танцы». Хореограф-постановщик Татьяна Баганова и директор театра «Провинциальные танцы» Ольга Паутова расскажут, как зарождался коллектив и через какие творческие вехи проходил.
История «Провинциальных танцев» исчисляется уже более 3 десятками лет. В 90-ые этот коллектив стал одним из первых самостоятельных театров Урала, и один из немногих пережил постсоветские «бури» и новые реалии капиталистической России. Театр сегодня в числе самых знаменитых творческих коллективов Екатеринбурга и Свердловской области. И один из самых осыпанных наградами. В сокровищнице «Провинциальных танцев» в общей сложности 8 «Золотых масок» и около 20 номинаций на эту престижную театральную премию.
С собой на встречу с поклонниками современной хореографии Татьяна Баганова захватит книгу, посвящённую созданному ей танцевальному коллективу. Так что, творческий вечер в Музее андеграунда будет ещё и презентацией этого издания.
С визита «Провинциальных танцев» в здание музея на улице Добролюбова стартует новый проект — программа «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами». В её рамках планируется привлекать екатеринбургские театры и независимые театральные труппы.
История «Провинциальных танцев» исчисляется уже более 3 десятками лет. В 90-ые этот коллектив стал одним из первых самостоятельных театров Урала, и один из немногих пережил постсоветские «бури» и новые реалии капиталистической России. Театр сегодня в числе самых знаменитых творческих коллективов Екатеринбурга и Свердловской области. И один из самых осыпанных наградами. В сокровищнице «Провинциальных танцев» в общей сложности 8 «Золотых масок» и около 20 номинаций на эту престижную театральную премию.
С собой на встречу с поклонниками современной хореографии Татьяна Баганова захватит книгу, посвящённую созданному ей танцевальному коллективу. Так что, творческий вечер в Музее андеграунда будет ещё и презентацией этого издания.
С визита «Провинциальных танцев» в здание музея на улице Добролюбова стартует новый проект — программа «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами». В её рамках планируется привлекать екатеринбургские театры и независимые театральные труппы.
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