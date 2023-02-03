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Свердловское Минприроды через суд обязали устранить свалку под Нижними Сергами

18.16 Среда, 8 февраля 2023
Общество
Фото Антона Каптелова
В районе города Нижние Серги рекультивируют крупную свалку, которая накапливалась 70 лет. По решению Нижнесергинского районного суда разработкой проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов должно Министерство природных ресурсов Свердловской области.

Нижнесергинская свалка расположена на участке, который находится в федеральной собственности. Во время проверки местной прокуратурой соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, были выявлены нарушения относительно данного объекта. Свала принимала мусор с 1950-го года, а в 2021-м официально вышла из эксплуатации. При этом рекультивация её не рассматривалась даже в далёкой перспективе. Из-за того, что полигон попал в черту федеральных лесов, он не был внесён в госреестр объектов размещения отходов и в Территориальную схему обращения с отходами на территории Свердловской области.

Суд удовлетворил требования прокуратуры возложить обязательства по разработке проекта рекультивации свалки и по дальнейшему его осуществлению на Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. До окончания работ решено запретить въезд транспорта на территорию Буйского участка Бардымского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижне-Сергинское лесничество».

Прокуратура Свердловской области сообщает, что Минприроды пыталось оспорить данное решение, но суд более высокой инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение нижнесергинского судьи без изменений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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