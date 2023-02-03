Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области на 9 февраля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на завтра, 9 февраля, объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.