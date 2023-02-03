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Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области на 9 февраля
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области на завтра, 9 февраля, объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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