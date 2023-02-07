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Корпорация «Маяк» проиграла екатеринбургской пенсионерке суд о защите деловой репутации
Общество
Елена Литвинова, её юрист Елена Овчинникова и представитель «Маяка» Андрей Еланцев. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Корпорация «Маяк» проиграла суд о защите деловой репутации пенсионерке Елене Литвиновой.
Сегодня в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в Перми состоялось заседание по апелляционной жалобе представителя «Маяка» Андрея Еланцева на решение Свердловского арбитражного суда, которым строительной компании полностью было отказано в иске к пенсионерке Елене Литвиновой.
Строительная корпорация и её владелец Владимир Коньков заявляли, что публикации и комментарии Литвиновой в соцсетях порочили их честь и деловую репутацию. Литвинова проживает в доме на Красноармейской, 78а в Екатеринбурге – рядом со стройплощадкой ЖК «Архитектон» на месте снесённого ПРОМЭКТа, она неоднократно публиковала посты о связанных со строительством жилого комплекса инцидентах.
Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу – без удовлетворения, таким образом признав правоту пенсионерки. После публикации решение вступит в законную силу.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила представлявшая интересы Литвиновой юрист Елена Овчинникова, информация о решении также появилась в картотеке арбитражных дел.
Напомним, ранее суд признал порочащими деловую репутацию «Маяка» 45 утверждений из обзорной статьи «Вечерних ведомостей», постановив опровергнуть даже информацию, которая исходила от судов и надзорных органов. Затем строительная компания взыскала более полумиллиона рублей, якобы ушедших на судебные расходы – это решение будет нами обжаловано.
Сегодня в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в Перми состоялось заседание по апелляционной жалобе представителя «Маяка» Андрея Еланцева на решение Свердловского арбитражного суда, которым строительной компании полностью было отказано в иске к пенсионерке Елене Литвиновой.
Строительная корпорация и её владелец Владимир Коньков заявляли, что публикации и комментарии Литвиновой в соцсетях порочили их честь и деловую репутацию. Литвинова проживает в доме на Красноармейской, 78а в Екатеринбурге – рядом со стройплощадкой ЖК «Архитектон» на месте снесённого ПРОМЭКТа, она неоднократно публиковала посты о связанных со строительством жилого комплекса инцидентах.
Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу – без удовлетворения, таким образом признав правоту пенсионерки. После публикации решение вступит в законную силу.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила представлявшая интересы Литвиновой юрист Елена Овчинникова, информация о решении также появилась в картотеке арбитражных дел.
Напомним, ранее суд признал порочащими деловую репутацию «Маяка» 45 утверждений из обзорной статьи «Вечерних ведомостей», постановив опровергнуть даже информацию, которая исходила от судов и надзорных органов. Затем строительная компания взыскала более полумиллиона рублей, якобы ушедших на судебные расходы – это решение будет нами обжаловано.
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