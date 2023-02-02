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В Свердловской области нашли плесень в котлетах из другого региона
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В котлетах, которые прислали в Свердловскую область на проверку из Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, была обнаружена плесень.
Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора в ходе микробиологических исследований выявила опасные полуфабрикаты котлет, в которых присутствовали плесневые грибы в количестве, превышающем норму в десять раз.
Референтный центр немедленно направил коллегам из соседних регионов информацию об обнаружении данного опасного продукта. Сотрудники Россельхознадзора примут оперативные меры для того, чтобы исключить попадание данных продуктов к потребителю.
Как сообщили в свердловском ведомстве, для развития плесени нужно достаточно продолжительное время. Также имеют значение влажность и рыхлая структура продуктов питания. Плесень возникает при нарушениях санитарных норм, а также условий хранения и перемещения продуктов, при неисправности или неправильном функционировании холодильников.
Если часто употреблять продукты с плесенью, человек рискует получить заболевания печени и почек, респираторные болезни, проблемы с ЖКТ, аллергию.
Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора в ходе микробиологических исследований выявила опасные полуфабрикаты котлет, в которых присутствовали плесневые грибы в количестве, превышающем норму в десять раз.
Референтный центр немедленно направил коллегам из соседних регионов информацию об обнаружении данного опасного продукта. Сотрудники Россельхознадзора примут оперативные меры для того, чтобы исключить попадание данных продуктов к потребителю.
Как сообщили в свердловском ведомстве, для развития плесени нужно достаточно продолжительное время. Также имеют значение влажность и рыхлая структура продуктов питания. Плесень возникает при нарушениях санитарных норм, а также условий хранения и перемещения продуктов, при неисправности или неправильном функционировании холодильников.
Если часто употреблять продукты с плесенью, человек рискует получить заболевания печени и почек, респираторные болезни, проблемы с ЖКТ, аллергию.
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