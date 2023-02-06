Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам управляющей компании. Задолженность перед работниками составила около пяти миллионов рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в управляющей компании «Восточная образовалась задолженность по выплате зарплаты 31 работнику за период с июня по ноябрь прошлого года на сумму порядка пяти миллионов рублей.Прокуратура внесла директору ООО «УК Восточная» представление об устранении нарушений и направила в суд иск с требованиями о взыскании задолженности. Также прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила направил материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.Следственными органами в отношении директора УК «Восточная» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).