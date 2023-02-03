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В Свердловской области потеплеет до 0°С
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели потеплеет. Днем температура воздуха в некоторых районах поднимется до 0°С. Ожидается снег, местами метель.
Сегодня, 9 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, метель. В отдельных районах изморозь. Днем 0…-5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -3…-5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 10 февраля, в области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°С, на крайнем севере до -15°С. Днем 0…-5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 11 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-11°С, в горах и низинах до -16°С. Днем -2…-7°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем -4…-6°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 9 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, метель. В отдельных районах изморозь. Днем 0…-5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -3…-5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 10 февраля, в области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°С, на крайнем севере до -15°С. Днем 0…-5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 11 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-11°С, в горах и низинах до -16°С. Днем -2…-7°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем -4…-6°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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