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В Свердловской области потеплеет до 0°С

09.21 Четверг, 9 февраля 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели потеплеет. Днем температура воздуха в некоторых районах поднимется до 0°С. Ожидается снег, местами метель.

Сегодня, 9 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, метель. В отдельных районах изморозь. Днем 0…-5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -3…-5°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.

В пятницу, 10 февраля, в области ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°С, на крайнем севере до -15°С. Днем 0…-5°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.

В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.

В субботу, 11 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-11°С, в горах и низинах до -16°С. Днем -2…-7°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем -4…-6°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:53 Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам в Нижнем Тагиле
15:14 В Верхней Салде задержали журналиста из Тюмени
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14:27 На Урале возбудили уголовное дело из-за легализации доходов наркоторговцев
13:58 В Каменске-Уральском умерла девушка, попавшая в ДТП с пьяным подростком
13:26 «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа
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