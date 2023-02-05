Суд взыскал с двух свердловчан 466 тысяч рублей за подобранные туши косуль и лося

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области суд взыскал более 466 тысяч рублей с двух охотников, которые вывезли с территории охотничьих угодий разделанные туши косуль и лося.В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что в ноябре 2019 года два жителя Байкаловского района вывезли из охотничьих угодий «Харловское» и «Байкаловское» разделанные туши двух косуль и одного лося. Путевок в угодья и разрешения на добычу животных у них не было. Охотники погрузили туши на мотоблок с прицепом и увезли домой в деревню Инишево. Однако по следам их нашли охотоведы вместе с сотрудниками полиции и составили протокол.Через год департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира области привлек охотников к административной ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ и выдвинул требования о возмещении ущерба. Претензии в досудебном порядке не были исполнены, поэтому в октябре 2021 года ведомство обратилось в Ирбитский районный суд с иском о возмещении ущерба в размере 522 302 рублей.Охотники не согласились с иском и заявили, что животных они не забивали, а нашли остатки туш в охотничьих угодьях и забрали их на корм собакам, чтобы они не пропали.Ирбитский районный суд частично удовлетворил иск департамента, взыскав с мужчин 466 598 рублей. Ответчики обжаловали решение в апелляционной инстанции Свердловского областного суда. Однако облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.