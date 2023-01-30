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«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа

13.26 Среда, 8 февраля 2023
Общество
Фото: Ольга Авдеева / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» с октября 2023 года переводит свои рейсы Екатеринбурга – Гоа в новый международный аэропорт Нью Гоа Манохар.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, полеты в новый аэропорт курортного штата Индии запланированы три раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга на Гоа в 22.20 по вторникам, пятницам и субботам. Обратный рейс – в 06.35 по средам, субботам и воскресеньям.

Международный аэропорт Нью Гоа Манохар открылся 5 января. Аэрофлот переводит свои рейсы в этот аэропорт в октябре. До 30 сентября полеты будут выполняться в старый аэропорт Даболим.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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