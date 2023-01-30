Возрастное ограничение 18+
«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа
Общество
Фото: Ольга Авдеева / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» с октября 2023 года переводит свои рейсы Екатеринбурга – Гоа в новый международный аэропорт Нью Гоа Манохар.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, полеты в новый аэропорт курортного штата Индии запланированы три раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга на Гоа в 22.20 по вторникам, пятницам и субботам. Обратный рейс – в 06.35 по средам, субботам и воскресеньям.
Международный аэропорт Нью Гоа Манохар открылся 5 января. Аэрофлот переводит свои рейсы в этот аэропорт в октябре. До 30 сентября полеты будут выполняться в старый аэропорт Даболим.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, полеты в новый аэропорт курортного штата Индии запланированы три раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга на Гоа в 22.20 по вторникам, пятницам и субботам. Обратный рейс – в 06.35 по средам, субботам и воскресеньям.
Международный аэропорт Нью Гоа Манохар открылся 5 января. Аэрофлот переводит свои рейсы в этот аэропорт в октябре. До 30 сентября полеты будут выполняться в старый аэропорт Даболим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Екатеринбурга стали реже перерабатывать
02 февраля 2023
02 февраля 2023
Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге
30 января 2023
30 января 2023