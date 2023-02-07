В «Уралэлектромеди» внедрили систему измерения плотности растворов



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Параметры плотности исходного раствора выводятся на экран, таким образом регулировать технологические показатели (расход пара, оборотной воды) стало удобнее и оперативнее, – отметил начальник купоросного цеха Владимир Ивонин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В купоросном цехе «Уралэлектромеди» внедрили автоматизированную систему измерения плотности раствора. С помощью неё повысилась эффективность управления технологией получения медного купороса улучшенной марки на стадии его кристаллизации.Медный купорос в «Уралэлектромеди» получают из раствора сульфата меди. Важно, чтобы перед процессом кристаллизации купороса плотность раствора соответствовала необходимым параметрам. В конечном итоге это влияет на технические характеристики продукта, которые требует заказчик. Например, если плотность раствора ниже, то кристаллы купороса будут крупные и не пройдут сквозь сито грохота, потребуется дополнительная обработка, чтобы они попали в готовую продукцию.Раньше аппаратчики-гидрометаллурги тратили много времени, чтобы измерить плотность раствора с помощью ручных измерительных проборов. С внедрением автоматизации этот параметр теперь определяется в режиме реального времени, что существенно облегчило труд аппаратчикам.Система измерения состоит из датчиков, которые установлены в баковом оборудовании, расположенном в технологической схеме перед выпарными вакуум-кристаллизаторами.