ХК «Автомобилист» всухую переиграл на своей площадке подмосковный «Витязь»

Владислав Постников © Вечерние ведомости

7 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ на арене «Уралец» в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» принимал подмосковный «Витязь». Матч завершился уверенной победой уральцев.Екатеринбургская команда ударно начала матч и уже к шестой минуте первого периода повела 2:0. Счёт был открыт после того как Стефан Да Коста в большинстве выждал момент и отдал пас на вершину, откуда Сергей Широков замкнул передачу в правую девятку ворот «Витязя».Вскоре в ворота, которые защищал экс-вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин, влетела и вторая шайба — Кёртис Волк подправил клюшкой траекторию полёта шайбы после броска Ефима Гуркина от синей линии и удвоил преимущество «Автомобилиста».Второй период матча прошёл без заброшенных шайб. А в третьей двадцатиминутке единственный голевой бросок нанёс Стефан Да Коста. Итог – 3:0 в пользу «Автомобилиста».Вратарь Юхан Маттссон, отразивший 25 бросков по своим воротам, оформил третий «сухарь» в текущем сезоне.Автомобилист благодаря победе набрал 2 очка и имеет в своём активе 75 очков, что позволяет занимать третье промежуточное место в Восточной конференции. При этом екатеринбургский клуб проиграл соперникам по своей конференции уже 13 матчей подряд – уже два месяца (начиная с 8 декабря 2022 года) «Автомобилист» одерживает победы только над клубами Запада.Следующий матч «Автомобилист» проведёт на арене «Уралец» с лидером регулярного чемпионата – питерским СКА. Игра состоится уже послезавтра, 9 февраля.