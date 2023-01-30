Суд в Екатеринбурге вынес рабочему Уралвагонзавода приговор за реабилитацию нацизма

— сообщили в прокуратуре.

«Осуждённый достоверно знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, а также руководящий состав нацистской партии. В результате умышленных действий злоумышленника нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами»