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Суд в Екатеринбурге вынес рабочему Уралвагонзавода приговор за реабилитацию нацизма

20.37 Вторник, 7 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Свердловский областной суд сегодня вынес приговор 35-летнему рабочему Уралвагонзавода Роману Рогозину, обвинявшемуся в реабилитации нацизма.

Дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны) было возбуждено из-за комментария в соцсети «Вконтакте», который Рогозин опубликовал 26 февраля 2021 года.

Согласно выводам следствия, текстовый комментарий к посту в одной из групп был написан в целях одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором. Тем самым Рогозин оправдывал преступления, совершённые нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

«Осуждённый достоверно знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, а также руководящий состав нацистской партии. В результате умышленных действий злоумышленника нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами»

— сообщили в прокуратуре.


По результатам рассмотрения дела судья Павел Неретин признал Рогозина виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Эту сумму тагильчанину разрешили выплачивать в рассрочку – по 10 тысяч рублей в месяц.


Роман Рогозин в суде. Фото: Марина Молдавская / «Ъ-Урал»


Максимальный штраф, который могли назначить Рогозину за его правонарушение – 300 тысяч рублей. К слову, сейчас максимальное наказание по части 1 статьи 354 УК РФ — лишение свободы сроком до трёх лет или штраф суммой до трёх миллионов рублей, но на момент написания Рогозиным комментария в соцсети действовала предыдущая редакция Уголовного кодекса.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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15:53 Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына
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